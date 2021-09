SOLARO / CISLAGO / SARONNO – Incidente stradale oggi alle 11.50 a Solaro in via Fornace del Villaggio Brollo: un uomo di 50 anni ha avuto bisogno di cure mediche dopo l’impatto fra un’automobile ed un ciclomotore E’ stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese da una autolettiga della Cri di Saronno, non è grave. Sul posto per i rilievi del sinistro una pattuglia della polizia locale solarese.

Infortunio alle 9.50 nella scuola di via San Giuseppe di Saronno: per la caduta da una scala è rimasta contusa una donna di 58 anni è rimasta contusa ed è stata trasportata da una ambulanza della Croce rossa all’ospedale di Saronno per essere medicata di non gravi lesioni. Per una caduta accidentale in via Roma nei pressi degli uffici dell’ex municipalizzata Saronno servizi, sempre oggi, alle 16.40, una donna di 67 anni è stata trasferita all’ospedale cittadino da una ambulanza della Cri, la paziente non è grave.

Oggi a Cislago alle 14.50 intervento dell’ambulanza della Croce rossa nella centralissima piazza Toti, per un maloreche ha colpito una donna di 73 anni. L’anziana si è comunque ben presto ripresa e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

A Bregnano nel vicino comasco, invece, oggi alle 6.45 intervento dell’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca in una ditta di via Milano per un lieve infortunio patito da una donna di 33 anni, che è stata trasportata all’ospedale di Cantù per essere medicata.

(foto archivio: piazza Toti di Cislago)

02092021