CISLAGO – “In extremis pare siano stati trovati i finanziamenti privati per la realizzazione di Pedemontana (l’arteria autostradale che passa anche da Cislago e Lazzate, ndr). Alla scadenza del closing finanziario che corrispondeva anche con il mantenimento della defiscalizzazione dell’opera, si sono aggiunti 550 milioni della Bei e di conseguenza qualche istituto finanziario privato ha deciso di sobbarcarsi in questa avventura. Senza gli incentivi fiscali e i numerosi finanziamenti pubblici, l’opera non avrebbe mai trovato l’appoggio dei privati”. Così Marco Fumagalli, consigliere regionale del M5S Lombardia.

“L’opera è drogata dal finanziamento pubblico, è eccessivamente costosa e devasta il territorio brianzolo, con un progetto vecchio e non al passo con l’economia digitale. Un’azienda che è un fortino leghista dovrà gestire miliardi di investimenti con il rischio che finiscano come la Lombardia film commission o con i disastri di Aria. Anziché spendere quei soldi per attraversare la Brianza avevamo chiesto di riqualificare l’intera Milano-Meda e di eliminare i caselli che creano intoppi sulla tangenziale e aumentano il traffico sulla viabilità locale. Evidentemente in Regione Lombardia si preferisce cementificare e far pagare il pedaggio autostradale per favorire gli amici degli amici”, conclude il consigliere regionale.

02/09/2021