BOLLATE – Dopo aver conquistato l’aritmetico accesso ai playoff per il secondo anno consecutivo con il successo in gara 1, la Rheavendors di Caronno Pertusella stasera ha replicato con la vittoria in gara 2 contro il Lacomes New Bollate con il punteggio di 2-0. Risultato come da pronostico, dunque, per la formazione caronnese ma onore al merito per la giovanissima squadra bollatese che non ha certo sfigurato contro la terza forza del campionato di serie A1. Di certo, un gruppo con grandi potenzialità di crescita e del quale si tornerà a sentire a parlare nelle prossime stagioni.

Girone A



Giovedì 2 settembre

Lacomes New Bollate – Rheavendors Caronno 0-2 Classifica girone A Inox Team Saronno (15 vittorie – 3 sconfitte, .833); MKF Bollate (14-4, .778); Rheavendors Caronno (11-7, .611); Taurus Donati Gomme Old Parma e Banco di Sardegna Nuoro (7-11, .389); Lacomes New Bollate (0-18, .000) Classifica girone B Metalco Thunders Castellana (13-5, .722); Poderi dal Nespoli Forlì (12-6, .667); Pianoro (9-7, .563); Bertazzoni Collecchio (8-10, .444); Sestese (7-11, .389); Caserta (3-13, .188)

(foto: Yilian Tornes, protagonista del match. Credit Davide Carabelli)

