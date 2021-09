Un prezioso contributo del Seregno calcio alla campagna vaccinale

MILANO – “L’idea del Seregno calcio e del suo presidente Davide Erba è di grande importanza per spiegare alla gente quanto sia determinante vaccinarsi per la salute di tutti e per tornare al più presto a quella normalità che tanto sogniamo di riavere al più presto. Mettere al posto dello sponsor la scritta “Vacciniamoci” è un gesto educativo che manda un messaggio chiaro anche a coloro che non si fidano dei vaccini anti-Covid. La scienza ha compiuto enormi progressi in questi ultimi anni e abbiamo in mano l’arma più potente per contrastare il grande nemico che ci attacca da oltre un anno e mezzo. Il Seregno calcio, nei professionisti dopo 39 anni, ha già vinto il suo campionato più bello, quello dei valori e dei messaggi postivi da dare alla gente”. Così Fabrizio Sala, brianzolo, assessore regionale all’istruzione di Regione Lombardia sulla scelta del Seregno Calcio di scendere in campo con una maglia speciale con la scritta “Vacciniamoci” al posto del classico sponsor commerciale che compare su tutte le maglie da gioco.