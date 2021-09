In Comune a Saronno continua la raccolta firme per il referendum per abolire la caccia

In Comune a Saronno continua la raccolta firme per il referendum per...

SARONNO – C’è tempo fino al 30 ottobre per aderire alla raccolta firme del comitato Sì Aboliamo la caccia. Per il referendum vanno raggiunte 500 mila firme. È possibile ricevere i moduli per aderire richiedendoli all’ufficio Urp del Comune di Saronno.

Sul sito del comitato si addita la caccia come “inutile in questa epoca” sottolineando come si disponga “del necessario con tale sovrabbondanza, perchè gli animali devono morire così inutilmente?”.

Nel materiale informativo redatto per sostenere la raccolta firme si indicano come vantaggi, oltre alla sopravvivenza di diverse specie animali, la possibilità di evitare l’inquinamento del territorio, dei corsi d’acqua e delle falde acquifere e il risparmio di decine di milioni di denaro pubblico che non verrebbero spesi per il ripopolamento di animali.

Il comitato è presente in tutta Italia, con reti di attivisti che coprono il territorio nazionale, in collaborazione con rappresentanti ed esponenti di numerose associazioni animaliste ed ambientaliste.

