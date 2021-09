CARONNO PERTUSELLA – “La Caronnese è lieta di comunicare il tesseramento di Andrea Lazzaroni, difensore arrivato negli ultimi giorni in prestito dal Seregno”. Così una nota della società di corso della Vittoria. Nato a Carate Brianza, Lazzaroni è un difensore centrale classe 2002 alto 1.85. Settore giovanile chiuso nelle fila del Bresso, nel 2018-2019 approda a Seregno per giocare nella Juniores Nazionale. Lo scorso anno promosso in prima squadra, ha collezionato in totale solo tre presenze segnando però un gol. È stato proprio Lazzaroni, infatti, a sbloccare la partita contro il Brusaporto alla trentaduesima giornata di campionato.

“Ora una nuova sfida a Caronno Pertusella, benvenuto in rossoblù Andrea” dicono i dirigenti della Caronnese, che dunque prosegue la campagna di rafforzamento e rinnovamento in vista della nuova stagione, che è ormai alle porte. Molte le novità nel club, per la prossima annata; agli ordini del nuovo allenatore Manuel Scalise.

(foto: Andrea Lazzaroni, nuovo giocatore della Caronnese)

03092021