CISLAGO – Lastre e frammenti di pannelli di eternit abbandonati in un un campo in località Massina: dopo il ritrovamento del pericoloso materiale, che è cancerogeno, l’ìntervento dell’Amministrazione civica che ha trovato una ditta specializzata che si occuperà dello smaltimento in sicurezza, mentre la polizia locale ha avviato accertamenti sui contorni della vicenda.

Dopo una segnalazione, ad intervenire sul posto erano stati gli agenti della polizia locale cislaghese che trovando effettivamente il materiale avevano coinvolto negloi accertamenti anche gli esperti dell’ufficio tecnico comunale: effettivamente si trattava proprio di eternit, che dovrebbe essere sempre smaltito passando da imprese specializzate, come prevede la legge, proprio per una questione di sicurezza.

(foto archivio: residui di eternit abbandonati nel verde, in zona. Quel che è accaduto alla frazione Massina di Cislago non è purtroppo una novità nella zona, dove di questo genere di discariche abusive ne sono già state individuate parecchie, anche nel recente passato)

03092021