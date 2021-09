Eventi estivi: cronoscalata a Castiglione Olona

CASTIGLIONE OLONA – Appuntamento con la 10′ edizione della “Cronoscalata del Piccolo Stelvio”, gara podistica e ciclistica amatoriale di 2 chilometri, non competitiva organizzata da Asd Compact Team. Patrocinata dal Comune di Castiglione Olona e realizzata in concomitanza con la “Festa di San Nicola”, l’iniziativa è aperta a tutti e ci si potrà iscrivere la mattina stessa a partire dalle 8 partecipando con un’ offerta minima di 10 euro oppure 5 euro se under 14. Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza alla parrocchia di Castiglione Olona.

Ovviamente l’iniziativa si terrà nel pieno rispetto delle norme anti-covid attualmente in vigore.

