CASTIGLIONE OLONA – Domenica 5 settembre “Sweet dream night” al Castello di Monteruzzo di via Monteruzzo a Castiglione Olona. Domenica 5 settembre appuntamento dalle 18.30 al Castello di Monteruzzo con una serata dedicata a tutti coloro che vogliono divertirsi e svagarsi a tempo di musica. Una serata dove ritrovarsi tra amici per consumare un aperitivo e scatenarsi fino a mezzanotte in compagnia di dj set e performance coreografiche.

“Sweet Dream Night” nasce con la volontà di creare una valida alternativa per i giovani della provincia al divertimento, creando aggregazione e garantendo divertimento in sicurezza, nel rispetto delle normative, verso un graduale ritorno alla normalità. L’iniziativa, che per le sue finalità ha trovato pieno supporto nel Comune di Castiglione Olona ed in particolare dall’assessorato alle Politiche sociali ed istruzione, oltre che la collaborazione di Pro loco di Castiglione Olona, Spassosi dance studio e Pasticceria Pastori, vuole gettare le basi per essere il primo di una serie di appuntamenti futuri rivolti ai giovani e alle attività che stimolano i loro interessi.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti con prenotazione obbligatoria al numero 3917794543 (Mirko).

(foto archivio)

03092021