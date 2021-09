Eventi estivi: Storie matte a Limbiate

LIMBIATE – “Che storie matte che hai?” arriva nel parco di Villa Mella in via Dante 38, nel pomeriggio di sabato 4 settembre a partire dalle 15.30.

Un pomeriggio di fiabe per bambini (4-10 anni) attraverso letture e passeggiate narrative all’interno del parco storico nel centro della città. Un’idea stimolante e di intrattenimento per i più piccoli, che avranno occasione di muoversi liberamente all’interno del parco per vivere in prima persona le fiabe e i racconti teatrali di Tiziano Manzini. Lo spettacolo è curato da Pandemonium Teatro. Le prenotazioni (max 90 bambini divisi in 3 gruppi) sono aperte dal 23 agosto e possono essere effettuate in presenza alla biblioteca comunale, per telefono al numero 0299097248 oppure anche via mail scrivendo all’indirizzo [email protected] .

In caso di maltempo, lo spettacolo sarà comunque confermato ma si svolgerà all’interno dell’Antica Chiesa di San Giorgio in piazza Solari.

(foto: Tiziano Manzini, Intratterrà i bambini con le “Storie matte” al parco della storica Villa Mella di Limbiate)

