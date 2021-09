SARONNO – ROVELLO PORRO – Il 25 settembre, alle 18, durante l’evento “La poesia della pace” il poeta Hafez Haidar verrà intervistato da Claudia Pagelli.

L’autore, professore universitario all’Università di Pavia e Cavaliere della Repubblica italiana, il 28 agosto ha partecipato all’iniziativa del sodalizio Quattro passi per la pace per le donne afghane, leggendo “Le Mille e Una Notte”.

Nel 2017 è stato candidato al Nobel per la pace. Libanese naturalizzato italiano, è tra i principali curatori e traduttori delle opere di Khalil Gibran, ma ha anche tradotto in arabo testi di Oriana Fallaci e ha tradotto per Mondadori “Le Mille e una Notte”.

Tra le sue opere si annotano La voce del Profeta e Il razzismo spiegato ai giovani.

Durante l’evento verranno letti dei brani scelti dagli attori di Helianto.

L’iniziativa si terrò a Rovello Porro, nel centro civico in piazza Porro 2, sabato 25 settembre alle 18 e sarà un’occasione di riflessione sui valori universali che uniscono i popoli della terra.

(foto: Hafez Haidar all’iniziativa del nastro blu per le donne afghane)

