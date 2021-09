Panorama cronaca: caduta in via Miola a Saronno, tamponamento a Lomazzo, malore a Cislago

Panorama cronaca: caduta in via Miola a Saronno, tamponamento a Lomazzo, malore...

SARONNO / LOMAZZO – A Saronno oggi alle 15.15 caduta accidentale di un pedone in via Miola: è successo nei pressi della rotonda all’incrocio con via Roma: l’uomo, di 70 anni, è stato trasportato da una ambulanza della Croce rossa saronnese all’ospedale cittadino di piazza Borella per essere medicato di noin gravi contusioni.

A Lomazzo oggi alle 15.40 sulla provinciale 32, in quel tratto via Monte Rosa, nei pressi della intersezione con via Rimembranze, si è verificato lo scontro fra due automobili e due persone hanno avuto bisogno di cure mediche. Si tratta di una donna di 41 anni e di un uomo di 44 anni, non sono apparsi in gravi condizioni e sono stati portato all’ospedale di Saronno dall’ambulanza della Croce rossa giunta sul posto con le pattuglie di carabinieri e polizia locale.

Sempre oggi a Cislago intervento dell’ambulanza della Croce rossa di Saronno in via Carducci, alle 10.15m, per un malore; un uomo di 72 anni è stato trasportato all’ospedale di Legnano, non è apparso in pericolo di vita.

(foto archivio)

03092021