CISLAGO – Ieri sono stati schierate 50 persone fra Soccorso alpino, protezione civile, vigili del fuoco, forze dell’ordine e volontari e sono stati utilizzati anche due elicotteri, cani da ricerca e droni ma del pensionato di Cislago scomparso nello scorso fine settimana in Val Brembana non sono state comunque trovate tracce ed in queste ore è giunta la decisione di interrompere momentaneamente le ricerche, almeno fra boschi e monti della zona.

Obiettivo, ora, valutare i prossimi passi. “Un ringraziamento va a tutti i tecnici del Soccorso alpino Cnsas, ai vigili del fuoco, alla protezione civile e a tutti i volontari che hanno partecipato alle ricerche – è scritto in una nota diffusa dal Soccorso alpino lombardo – oltre che alla comunità di Valpiana per il sostegno e la sensibilità dimostrate”. Passate al setaccio tutte le piste della zona, i soccorritori hanno anche ispezionati i canaloni vicini al bosco nela zona di Serina, dove l’anziano – di 71 anni – era in vacanza e da dove sabato pomeriggio si era allontanato per una breve escursione, in cerca di funghi, senza fare più ritorno alla propria abitazione.

03092021