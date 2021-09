SARONNO – Nessuno ha voluto mancare per l’ultimo saluto di Piero Renoldi, colonna dell’oratorio di via Legnani, che si è tenuto ieri pomeriggio alla parrocchia Prepositurale.

Oltre a tanti saronnesi erano presenti diversi ex coadiutori dell’oratorio come monsignor Angelo Frigerio, monsignor Paolo Zago, don Marco Crippa e don Walter Cazzaniga. Prima del funerale il rosario con don Romeo Maggioni. La cerimonia è stata celebrata dal prevosto monsignor Armando Cattaneo con l’attuale coadiutore dell’oratorio don Federico Bareggi alla presenza del diacono Massimo Tallarini. A salutare il saronnese non sono mancate le parole dell’ex prevosto Angelo Centemeri che, impossibilito a partecipare, ha mandato un messaggio.

“In oratorio tutto parla di lui – ha esordito don Federico – quando il campo era ancora in terra alle sei del mattino veniva ogni giorno a bagnarlo. Amava l’oratorio ed aveva tantissime attenzioni”.

Toccanti i ricordi dei familiari dai figli alla nuora che hanno ricordato come “la sua vita sia stata la realizzazione di un progetto d’amore”.

03092021