ROVELLASCA – “Sul sito www.piedibusrovellasca.it sono a disposizione i moduli per l’iscrizione all’anno scolastico 2021-2022. Evitiamo in questo modo assembramento davanti alla scuola”: lo rimarcano i volontari che anche nel corso della prossima annata didattica riproporranno questo servizio, molto apprezzato dai bimbi e da tante famiglie.

Grazie al pedibus è anche possibile evitare che davanti alle scuole, negli orari di entrata, ci siano troppe persone e dunque nel rispetto delle norme anti-covid attualmente in vigore in Lombardia.

