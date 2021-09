ROVELLO PORRO – A Rovello Porro è in vendita la slitta di Babbo Natale: è quella che negli anni scorsi è stata vista molte volte sfilare nelle vie del paese, ma a causa dell’emergenza coronavirus che vieta iniziative troppo “affollate” ed assembramenti, si è stati costretti a posteggiare in un magazzino ed a non utilizzarla più. Era stata realizzata utilizzando un furgone: l’intenzione dei volontari dell’associazione Ave, che l’hanno utilizzata in passato, è adesso di metterla in vendita.

In passato non era stata utilizzato solo nel corso delle manifestazioni dell’Ave ma anche di altre associazioni locali, sempre nel periodo natalizio.

Con o senza slitta, i volontari di Ave e degli altri sodalizi rovellesi sono comunque pronti a “scendere in campo” in vista del prossimo Natale per dare vita ad iniziative ed eventi all’interno della comunità locale, ovviamente nel rispetto delle norme anti-covid che saranno in vigore in quel momento in Lombardia.

(foto: la slitta di Babbo Natale di Rovello Porro)

04092021