CESATE – Primo test pre-stagionale del Fbc Saronno contro un avversario di pari categoria, Promozione: questo pomeriggio allo stadio di via Dante a Cesate contro i comaschi dell’Arcellasco è stato un tempo per parte, il primo più chiaramente di marca saronnese ed il secondo per la compagine ospite . con l’ex saronnese Amadio Gjonaj – che rimonta e vince.

La cronaca – In apertura conclusione di Valsecchi da centro area, ospiti vicini al gol; al 14’ manca di poco la rovesciata di Girelli in area comasca. Alla mezz’ora bel suggerimento in area di Milazzo per Nocciola che però non trova la deviazione giusta. Al 36’ passa il Saronno: MIlazzo tocca in area per Ferrari che da due passi appoggia in rete, 1-0.

Nell ripresa al 24’ Castelnuovoi pareggia meritatamente per l’Arcellasco, dopo le molte sostituzioni della ripresa apparso più fresco degli avversari ed in grado di avanzare il baricentro del gioco. Con occasionissima al 36’: incornata in area dello stesso Castelnuovo con palla a rimbalzare sulla traversa. Al 44’ in area trova la deviazione giusta Caligiuri e l’Arcellasco vince la partita.

Fbc Saronno-Arcellasco 1-2

FBC SARONNO: Pastore, Vanzulli, Bernello, Girelli, Nocciola, Torriani, Ballabio, Scaccabarozzi, Milazzo, Ferrari, Rudi. Entrati successivamente Pessina, Stevanin, Spinelli, Pieri, Galli, Viola. Legnani, Chiarello, Iacovelli, Bonfrate, Brambilla. All. Taroni.

ARCELLASCO: Giudici, Corti, Sartori, Colombo, Ferrario, Fossati S., Berina, Fossati A., Righetto, Valsecchi, Locatelli. Entrati successivamente Longoni, Bonella, Gjonaj, Mazzeo, Garofoli, Molteni, Caligiuri, Zoppi, Castelnuovo. All. Annunziata.

Marcatori: 36’ pt Ferrari (S), 24’ st Castelnuovo (A), 44’ st Caligiuri (A).

(foto: alcuni momenti del match)

04092021