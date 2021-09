GIUSSANO – Finisce senza reti il test tra Vis Nova e Caronnese, per la compagine rossoblù si tratta del primo pareggio in precampionato dopo le sconfitte Pro Patria e Atalanta Primavera e le vittorie contro Sant’Angelo, Vergiatese e Gavirate. Sabato prossimo il test a Lentigione, verosimilmente l’ultimo prima dell’inizio del campionato. Le due squadre si schierano a specchio, Scalise rispetto ai precedenti allenamenti congiunti sposta di fatto Corno dietro le due punte giovani, Musazzi e Boschetti. Avvio di gara al piccolo trotto, complice anche il grande caldo e qualche fischio arbitrale che poco convince e finisce per innervosire i giocatori, oltre che spezzare il gioco. Al 20’ la Vis Nova ha un momento buono per sbloccare la partita. Tranquillini coglie il palo sulla punizione di Molteni, subito dopo Proserpio e Valtulina provano con dei tiri da fuori ma Ansaldi è attento. Nel finale di tempo meglio la Caronnese. Sul cross di Argento, Corno è anticipato da un difensore mentre i colpi di testa di Boschetti e Putzolu non creano grossi grattacapi alla porta difesa da Ferrara.

Scalise ne cambia sei all’intervallo, chiedendo ai suoi ragazzi maggior ritmo nella ripresa. L’avvio è convincente, il tiro di Diatta finisce a lato, non di molto. Poche occasioni da gol, la Caronnese al 23’ protesta per un intervento in area di rigore di Gambazza su Bossi non sanzionato. Subito dopo l’intervento in ritardo di Cosentino su Della Torre crea un accenno di rissa sedato però subito dagli altri giocatori. La direzione di gara resta sempre rivedibile, la Caronnese gioca l’ultimo quarto d’ora in dieci uomini per l’allontanamento di Vernocchi reo di qualche parola di troppo. Nel finale c’è tempo per il salvataggio sulla linea di Galletti (tiro di Della Torre) e tiro a lato di De Lucca che non inquadra la porta.

Vis Nova-Caronnese 0-0

VIS NOVA (4-3-1-2): Ferrara (16’ st Galimberti); Tranquillini (36’ st Vimercati), Bartoli (18’ st Dugnani), Frigerio (36’ st Venier), Gambazza (36’ st Redaelli); Proserpio (27’ st Ballabio), Molteni (14’ st Arrigoni, Molinari (14’ st Cazzaniga); Orellana Cruz (22’ st Fossati); Calmi (1’ st Della Torre), Valtulina (18’ st Schingo). All. Caddeo.

CARONNESE (4-3-1-2): Ansaldi; Coghetto (1’ st Ballone), Galletti, Cosentino, Cattaneo (1’ st De Lucca); Putzolu (1’ st Vernocchi), Raso, Argento (1’ st Diatta); Corno (1’ st Bossi); Boschetti (1’ st Vincenzi, Musazzi. A disposizione Angelina, Yamba, Lazzaroni. All. Scalise.

04092021