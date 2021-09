CARONNO PERTUSELLA – Nelle ultime ore si è parlato molto tra gli addetti ai lavori (ma anche in città) della possibilità che si presentasse un terzo candidato sindaco per la corsa alla fascia di primo cittadino di Caronno Pertusella. Ed ora la conferma ufficiale. Alla corsa parteciperà anche Antonio Persiano che sarà sostenuto da Uniti per Caronno Pertusella e Bariola che fin dal logo svela l’adesione dei due liste civiche Domus e Albatros gia protagoniste della vita amministrativa e politica cittadina.

Della lista di Antonio Persiano fanno parte componenti della lista Domus come Mara Gallo, Ilaria Borghi, Angelo Caldera, Simona Cantarella, Nicolò Colangelo, Andrea Gioachino Donzelli, Liliana Gobbo, Davide Labruna, Maurizio Re, Matteo Sangiorgi, Alessandro Sironi, Marta Tosi, Marco Uboldi e altri della lista Albatros come Daniela Foresti, Francesca Pizzi e Alessandro Zito.

La corsa elettorale per la carica di sindaco di Caronno Pertusella vede in campo oltre ad Antonio Persiano, il primo cittadino uscente Marco Giudici (sostenuto da Pd e due civiche) e Valter Galli sostenuto dalla coalizione (centrodestra unito).

