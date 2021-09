SARONNO – CERIANO LAGHETTO – Si terrà sabato 11 settembre alle 20 la Cena in bianco organizzata dal Comune di Ceriano Laghetto, in collaborazione con l’associazione Unconventional Dinner, con la partecipazione di alcuni commercianti locali e ACLA Ceriano Laghetto. Si trasformerà per una sera il centro cittadino una “sala da pranzo a cielo aperto”, all’insegna delle cinque “E”: Etica, estetica, Ecologia, Educazione ed Eleganza.

La prima edizione dell’iniziativa si è tenuta nel 2012 a Torino, ed è sbarcata a Saronno nel 2014 con “Con noi in bianco”, che aveva visto la partecipazione di un centinaio di saronnesi.

L’evento, in piazza Lombardia a Ceriano Laghetto, è aperto a tutti gratuitamente. Necessario essere vestiti di bianco, muniti di stoviglie di ceramica e con bicchieri e bottiglie in vetro. Inoltre ognuno dovrà portare il proprio pasto o accordarsi con un ristoratore.

Oltre a impegnarsi a pulire dopo la cena, l’associazione ha dichiarato che il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Per prenotarsi si può visitare la pagina facebook o contattare lo chef Simone Toninato. è obbligatorio essere muniti di green pass.

(foto: una cena in bianco a Saronno)

04092021