CESATE – Allo stadio di Cesate oggi pomeriggio la vittoria in rimonta dell’Arcellasco sul Fbc Saronno. Una prima sconfitta, nel pre-season, che è motivi di riflessione per l’allenatore del Fbc Saronno. Niccolò Taroni: “Ci sono stati fatali i 17 minuti finali della gara, perchè sino a quel momento il nostro vantaggio era stato più che meritato – in sintesi il suo commento nel dopo-partita – Ho visto mettere in pratica quello che abbiamo provato in allenamento, ovviamente non dobbiamo concederci distrazioni nell’arco dei novanta minuti”.

In campo con l’Arcellasco l‘ex saronnese Amadio Gjonaj: “Prove tecniche in vista della stagione. Siamo in un girone diverso rispetto a quello dei saronnesi, e vogliamo dire la nostra nella corsa per le parti alte della classifica. Si sta lavorando bene, creso ci siano le giute premesse per toglierci delle soddisfazioni”.

Sul sito Pierodasaronno nelle prossime ore le versioni integrali delle interviste.

(foto: l’intervista al tecico saronnese, Niccolò Taroni)

