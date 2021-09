GERENZANO – Il primo weekend di settembre verrà definito a Gerenzano come il “Weekend a colori“, ovvero il weekend in cui i diversi rioni del paese sfileranno e si sfideranno nell’annuale palio di Gerenzano. L’evento si terrà in piazza Alberto Da Giussano da sabato 4 e domenica 5 settembre. Dopo un anno di stop ritorna il palio nella città di Gerenzano, si inizia sabato 4 settembre alle 18, momento in cui verrà aperto il punto ristoro, un luogo adibito alla cena in attesa del concerto di una band fissato alle 21.

Domenica 5 settembre invece ci saranno diverse attività; si partirà dalle 14.30 coi giochi della “Pesca del cigno” adatto ai bambini, oltre ai giochi dei rioni, dove si sfideranno in diverse attività i vari rioni della città. Sempre alle 18 ci sarà l’apertura del punto ristoro e infine alle 21 gli ospiti potranno assistere al “Gerenzano’s got talent”, un evento che vedrà sul palco diversi sfidanti.

(foto archivio: la sfilata del palio di Gerenzano 2019)

04092021