SARONNO – Rifiuti in fiamme nella notte tra giovedì e venerdì nel cuore di Saronno in corso Italia. A dare l’allarme alcuni residenti svegliati dal bagliore che arrivava dalle finestre.

Immediata la chiamata al numero unico delle emergenze che ha fatto accorrere la squadra di turno dei vigili del fuoco del distaccamento di Saronno. L’incendio è stato spento in una quarantina di minuti. A cancellare gli ultimi resti dell’accaduto il personale di Amsa Econord che ha provveduto, nella mattinata di ieri, ad eliminare i resti di contenitori e di carta e plastica rimasti in corso Italia dopo l’incendio.

L’incendio ha provocato danni alla pavimentazione e ad una delle piante. Al momento non è ancora stato possibile chiarire l’accaduto. La certezza è che l’incendio sia stato “appiccato” intorno a l’una e trenta ma non ci sono certezze suglia autori. Saranno recuperate le immagini della videosorveglianza comunale per cercare di identificare il responsabile.

Ad inizio estate si era registrato il caso di un piromane che aveva dato a fuoco a diversi sacchetti in centro.

(per le foto si ringrazia il nostro lettore)