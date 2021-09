SARONNO – Alla vigilia dell’ultimo weekend di regular season di Serie A1 Softball sono già noti i nomi delle sei squadre qualificate per la postseason, ma non le posizioni, fondamentali per completare la griglia di partenza dei playoff. In particolare, Inox Team Saronno (al completo, meno l’infortunata Alessandra Rotondo) che è obbligata a vincere oggi entrambe le partite in programma a Parma per assicurarsi matematicamente il primo posto e passare automaticamente al secondo turno di playoff.

Programma girone A

Sabato 4 settembre

H 17 (+30’) Lacomes New Bollate – MKF Bollate

H 18 (+30’) Taurus Donati Gomme Old Parma – Inox Team Saronno

H 18 (+30’) Rheavendors Caronno – Banco di Sardegna Nuoro

Programma girone B

Sabato 4 settembre

H 18 (+30’) Caserta – Poderi dal Nespoli Forlì

H 18 (+30’) Bertazzoni Collecchio – Pianoro

Domenica 5 settembre

H 12:30 (+30’) Metalco Thunders Castellana – Sestese

Classifica girone A

Inox Team Saronno (15 vittorie – 3 sconfitte, .833); MKF Bollate (14-4, .778); Rheavendors Caronno (11-7, .611); Taurus Donati Gomme Old Parma e Banco di Sardegna Nuoro (7-11, .389); Lacomes New Bollate (0-18, .000)

Classifica girone B

Metalco Thunders Castellana (13-5, .722); Poderi dal Nespoli Forlì (12-6, .667); Pianoro (9-7, .563); Bertazzoni Collecchio (8-10, .444); Sestese (7-11, .389); Caserta (3-13, .188).

(foto: Milagros Lozada dell’Inox Team Saronno, credit Davide Carabelli)

04/09/2021