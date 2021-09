SARONNO – In previsione dell’imminente apertura dell’anno scolastico il prossimo 13 settembre e in accordo con le indicazioni di Regione Lombardia volte a garantire una ripresa in sicurezza, è stata prevista la possibilità di accesso diretto dal 6 al 12 settembre per i ragazzi di età compresa tra i 12 e i 19 anni, che potranno presentarsi direttamente ai centri vaccinali senza appuntamento.

I minori di 18 anni dovranno essere accompagnati da almeno un genitore o tutore legale per la sottoscrizione del consenso informato e la dichiarazione con cui si attesta di aver informato l’altro genitore sulla vaccinazione del/la ragazzo/a. Si ricorda che i nati nel 2009 devono avere 12 anni compiuti il giorno della somministrazione del vaccino.

L’accesso diretto è stato previsto anche per i cittadini lombardi residenti nelle province di Como e Varese che hanno effettuato la prima dose fuori Regione, ad esempio durante il periodo di vacanza. Potranno recarsi senza appuntamento presso i centri vaccinali di:

• Malpensa Fiere – Busto Arsizio

• La Schiranna – Varese

• Rancio Valcuvia – Varese

• Lariofiere – Erba

• Via Napoleona – Como

Sarà opportuno portare tutta la documentazione attestante la somministrazione della prima dose e la tessera sanitaria.

Si precisa, che rimane comunque valida la possibilità di accedere presso qualsiasi centro vaccinale tramite appuntamento da effettuare sul portale regionale con disponibilità garantita in 24/48 ore fino al 12 settembre.