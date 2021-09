VARESE / SARONNO / TRADATE – Poco diffusi i nuovi casi positivi a Coronavirus rilevati in questa domenica. Nelle località del Varesotto in zona, si registrano aumenti di positività solo a Saronno (+3), Varese (+3), Busto Arsizio (+3). Mentre il basso comasco non segnala nuovi casi, nelle Groane crescono i positivi a Cesano Maderno (+7).

Ecco i dati dei positivi registrati da inizio pandemia (tra parentesi i numeri di ieri per un confronto):

Saronno 3.999 (3.996)

Caronno Pertusella 1.872

Tradate 1.914

Varese 7.808 (7.805)

Busto Arsizio 8.411 (8.408)

Gallarate 5.004

Nel Comasco:

Turate 977

Lomazzo 1.023

Nelle Groane e Brianza:

Limbiate 3.661

Cesano Maderno 4.109 (4.102)

Cogliate 864

Lazzate 778

Monza 11.432 (11.425)

Desio 4.303 (4.298)

Seregno 4.017 (4.015)

Più tamponi analizzati e meno contagi: oggi in Lombardia sono 404 i nuovi positivi a Coronvirus, a fronte di 55.235 tamponi analizzati (ieri erano 577 con 48.410 tamponi totali).