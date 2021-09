SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Pd in merito al botta e risposta con la Lega sulla mozione presentata da Raffaele Fagioli sui medici di famiglia.

“La Lega di Saronno prova nuovamente a divagare sui medici di base, sono anni che governano la Lombardia e la sanità è una delega assolutamente regionale, ma non paghi adesso provano con un “e ma il csx sono dieci anni che governa il paese”.

Già hanno dimenticato che dal 2018 erano al Governo? Già hanno dimenticato le loro continue affermazioni atte a sminuire il ruolo del medico di base? La legge che ne ha mandati tanti in pensione in anticipo?

Era giusto il 2019 che un loro dirigente, era addirittura il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e al Meeting di Rimini affermava senza esitazioni: “Mancheranno medici di base nei prossimi cinque anni. Ma chi va più dal medico di base? Senza offesa per i medici di base anche qui presenti in sala. Nel mio piccolo paese vanno ovviamente solo per fare le ricette mediche, ma quelli che hanno meno di cinquant’anni vanno su internet, si fanno fare le autoprescrizioni su internet, cercano lo specialista. Tutto questo mondo qui, quello del medico di cui ci si fidava, è finita anche quella roba lì”.

Diciamolo è un gran bel “e chi se ne frega” se mancheranno.

Onestamente non ricordiamo articoli di critica a quelle parole della Lega di Saronno, ne negli anni precedenti articoli in cui sollecitavano Regione Lombardia, per interventi a favore dei medici di base.

Per cui non raccontatecela troppo, per voi il medico di base non aveva tutta questa inutilità, e visto la posizione dei vostri dirigenti, praticamente quasi nessun tentativo a livello regionale è stato fatto, per arginare la progressiva diminuzione dei medici di base.

Prendiamo atto che la Lega saronnese ha cambiato idea e che ora i medici di base sono importantissimi, come da noi sempre sostenuto, visto che in Regione ci siamo battuti per invertire il trend. Di fatto la Lega di Saronno sta “andando in controtendenza” a anni di loro precedenti convincimenti, se è così bene”.

