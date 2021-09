SARONNO – Ultima giornata di apertura per la vasca esterna dell’impianto della Saronno Servizi in via Miola. Sarà l’ultima occasione per gli utenti per utilizzare l’impianto all’aperto con una parte divisa in corsie per chi vuole nuotare e una parte dedicata a chi vuole stare in acqua in modo più rilassato. E’ possibile anche nuotare nella vasca principale. Sono poi disponibili tutti i servizi dal bar alle sdraio.

Nell’impianto si garantisce il massimo rispetto delle norme anticovid. Come prevedono le normative nazionale, in vigore dal 6 agosto, per l’accesso alle aree interne dell’impianto, spogliatoi e vasche al chiuso, occorrerà essere in possesso della certificazione verde Covid-19-Green Pass. Non è richiesto il Green Pass per l’utilizzo delle aree e dei servizi della vasca esterno a bambini e ragazzi sotto i 12 anni.

Sono già iniziate le iscrizioni per i corsi e le diverse attività proposte nel corso del prossimo anno dalla Saronno servizi ssd.

Qui il sito in cui trovare tutte le opportunità