SOLARO – Le norme anticovid ancora impediscono di svolgere processioni ma la Cascina Emanuela non ha voluto rinunciare alla tradizionale festa rionale dell’Immacolata che si celebra come tradizione il primo weekend di settembre.

Stamattina alle 10,30 don Giorgio Guidi ha celebrato la messa all’interno della Cascina una soluzione che ha permesso di rispettare al massimo le norme anticovid. C’erano ante sedie distanziate, la statua della Madonna che tradizionalmente viene portata in processione, un altare e persino il leggio. La comunità non ha fatto mancare niente per celebrare al meglio questo momento.

E don Giorgio ha voluto dedicare un pensiero proprio alla Cascina come comunità viva “come racconta il decesso di quest’anno ma anche la nascita degli ultimi mesi”. E al termine della messa il sacerdote ha benedetto nella chiesetta una coppia che festeggiava il cinquantesimo anniversario di matrimonio.

Immancabili le decorazioni biancocelesti che hanno decorato i cancelli dell’intera zona. Per i fedeli prima e al termina dell’omelia anche la possibilità di visitare la chiesetta decorata e allestita con dedizione dal gruppo di volontarie.