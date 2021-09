SARONNO – I saronnesi hanno dato il benvenuto al nuovo prevosto, monsignor Claudio Galimberti, che domenica mattina ha celebrato la sua prima messa nella chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo in piazza Libertà. Tanti i fedeli presenti: circa trecento persone, il massimo possibile nel rispetto delle norme anti-covid sul distanziamento e tutti con la mascherina. Negli ultimi giorni i volontari parrocchiali avevano provveduto a riorganizzare la disposizione delle panche all’interno del tempio sacro, per ricavare qualche spazio in più ed è stata una iniziativa che ha consentito di quasi raddoppiare la possibile capienza.

Don Claudio ha dunque subito avuto modo di sentire l’affetto dei saronnesi: dal 1 settembre è ufficialmente nuovo prevosto e responsabile della comunità pastorale di Saronno, è nato a Meda nel 1952 ed è stato ordinato prete nel 1976; ed ha appena lasciato l’incarico di parroco e responsabile della comunità pastorale “Santa Croce” in Garbagnate Milanese.

A Saronno sostituisce don Armando Cattaneo, che nei giorni scorsi si è congedato ed ora si è trasferito a Milano, a disposizione delle parrocchie del capoluogo. Don Armando era giunto nella città degli amaretti nel 2012 in sostituzione di monsignor Maurizio Rolla nominato vicario episcopale della zona di Lecco. Cattaneo era stato precedentemente vicario episcopale di Monza, dove era alla guida di 153 parrocchie. Ha 71 anni ed originario di Bareggio, nei suoi 9 anni a Saronno ha tra l’altro dato vita a molti interventi “strutturali” in una ottica “green”, con gli investimenti nel fotovoltaico e i rinnovamenti degli impianti; oltre che gli interventi per il restauro dei tesori artistici del Santuario della Beata vergine dei miracoli e della storica chiesa di San Francesco. Grande anche l’impegno per i profughi, con la creazione di una struttura per l’accoglienza proprio all’interno della casa parrocchiale di piazza Libertà.

(foto: alcuni momenti della messa di stamane)

05092021