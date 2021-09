Ambulanze a Cogliate e Lazzate per due incidenti sul lavoro

COGLIATE / LAZZATE – Due incidenti sul lavoro nel giro di poche ore, nei paesi della vicina Brianza. Primo episodio, oggi alle 9.25, in una ditta di via Alessandro Volta di Cogliate dove un uomo di 43 anni ha avuto bisogno di cure mediche, che gli sono state prestate prima dall’equipaggio di una ambulanza della Croce d’argento subito accorsa e poi all’ospedale San Gerardo di Monza; al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita. Sul posto anche una pattuglia della polizia locale.

A Lazzate alle 12.35 altro infortunio sul lavoro in una ditta di via I maggio a Lazzate: il coordinamento regionale per le emergenze mediche, Areu, ha inviato una ambulanza della Croce rossa di Misinto, il ferito è stato quindi trasferito all’ospedale di Saronno per essere medicato di lievi lesioni. Sul posto per i rilievi una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Seregno, al fine di ricostruire con precisione l’accaduto.

(foto archivio)

06092021