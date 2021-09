MISINTO – Disavventura oggi per una bimba di 8 anni: è rimasta vittima di una caduta da cavallo, è successo alle 16 in via Birago a Misinto e sul posto sono subito accorsi i mezzi di soccorso, attivati da Areu, il centralino per le emergenze sanitarie in Lombardia. E’ sopraggiunta una ambulanza della Croce rossa misintese ed è stata fatta arrivare anche l’automedica da Como. Ma per fortuna non si è trattato di nulla di particolarmente grave, al di là di un poco di comprensibile spavento la bambina ha riportato soltanto lievi escoriazioni. E’ stata comunque portata all’ospedale di Garbagnate Milanese per tutti gli accertamenti del caso.

Caduta accidentale a terra, invece, per un pedone a Cesate: è successo oggi alle 6 in via alla Stazione, nei pressi dello scalo ferroviario: l’ambulanza della Croce viola accorsa sul posto ha soccorso una donna di 60 anni, che ha concluso la mattinata all’ospedale di Garbagnate Milanese per essere medicata e per gli accertamenti del caso; ha riportato solo lievi contusioni.

(foto archivio)

