SARONNO / UBOLDO / CERIANO LAGHETTO – Non solo le amichevoli di Caronnese (pari) e Fbc Saronno (sconfitta), ed il pari nella Coppa Italia d’Eccellenza dell’Ardor Lazzate, nello scorso weekend sportivo. Ma anche il debutto ufficiale di altre compagini locali.

In Promozione, Coppa Italia, nel girone 2 1-1 fra Union Villa Cassano e Besnatese (stesso raggruppamento in cui si trova anche il Fbc Saronno, che ha riposato). Nel girone 3 la nuova realtà dell’Aurora Cmc Uboldose in casa ha perso 2-1 contro il Valle Olona; nel girone 5 ha riposato l’Universal Solaro, Solese-Gallaratese 2-1.

In Prima categoria, Coppa Lombardia, nel girone 2 Tradate-Valceresio Audax 0-2. Nel girone 9 Ceriano Laghetto-Osl Garbagnate 1-2 (gol di Ippolito e doppietta di Pizzato).

In Seconda categoria, Coppa Lombardia, nel girone 4, Gorla Minore-Gerenzanese 4-0 e Pro Juventute-Virtus Cantalupo 3-0. Nel girone 10 Sc United-Ardor Bollate 6-3.

In Terza categoria, Coppa Lombardia, nel girone 3 Legnarello-Cogliatese 0-3. Nel girone 6 La Benvenuta-Limbiate 1-3.

(foto: la formazione 2021-2022 del Sc United, la nuova realtà calcistica di Cesate e Saronno)

06052021