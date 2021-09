ORIGGIO – Incidente in autostrada A9 fra l”ingresso di Uboldo-Origgio ed i bivio della A8, in direzione Milano: è successo oggi alle 13.20, quando due automobili sono entrate in collisione. Sul luogo del sinistro sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, con una ambulanza della Croce rossa saronnese ed è stato richiesto il supporto anche dell’automedica, arrivata da Como. Sono intervenute anche le pattuglie della polizia stradale.

Quattro i feriti, nessuno di loro è grave: si tratta di un uomo di 77 anni ed uno di 62 anni; di una donna di 75 anni ed una di 49 anni. Sono stati medicati in parte direttamente sul posto ed in parte all’ospedale di Castellanza. Gli agenti della Polstrada si sono messi al lavoro per i rilievi dell’incidente, per ricostruirne con precisione la dinamica e mettere a fuoco le eventuali responsabilità.

Per effetto dell’incidente si è creato qualche rallentamento lungo il tratto autostradale.

(foto: alcune immagini dei soccorsi dopo l’incidente avvenuto oggi nel tratto dell’autostrada A9 fra Origgio-Uboldo ed il bivio della A8)

06092021