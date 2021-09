TRADATE / CARONNO PERTUSELLA – Grande successo per il raduno promosso domenica da “Il nido delle Vespe” gli appassionati di Tradate di questo storico motociclo. Con raduno ad Abbiate Guazzone e poi corteo sino al lago Maggiore hanno fatto davvero il pienone, 200 partecipanti. Fra essi, anche 24 soci del Vespa club di Caronno Pertusella. “Bella esperienza e grande competenza e precisione dal club organizzatore” il commento dei caronnesi.

Si è trattato del quinto raduno nazionale degli appassionati di queste simpatiche motociclette, ed il ritrovo ha avuto luogo in piazza Libertà ad Abbiate Guazzone; a se guire l’escursione poi attorno al lago di Varese. Il programma ha infatti previsto il ritrovo fra le 8.30 e le 9.30, alle 10 estrazione premi letteria, alle 11.20 partenza per un giro turistico di circa 35 chilometri attorno al lago di Varese, alle 12.30 arrivo al piazzale della Schiranna ed aperitivo. Si era ben presto, già nei giorno scorsi, raggiunto il “sold out” per quanto riguarda le possibili adesioni dei partecipanti; per motivo logistici ed organizzativi il numero massimo era stato appunto fissato in 200 persone.

(foto: alcuni momento della manifestazione)

