GERENZANO – Vittoria dei Funtaneskin a Gerenzano’s got talent, la manifestazione che si è svolta ieri sera ed inserita nell’evento che ha riportato il clima delle feste in paese, il “Weekend a colori” promosso dall’associazione “I colori di Gerenzano” che coordina i rioni locali.

“Bravissimi ragazzi! Avete portato alta la bandiera del Rione Funtan. Complimenti a Mattia, Giorgia, Nicholas e Thomas” dicono da Funtan perchè i Funtaneskin era proprio i loro rappresentanti. L’evento si è tenuto in piazza Alberto Da Giussano, sabato 4 e domenica 5 settembre. C’era il punto ristoro, e sabato si è svolto un concerto. Giornata clou quella domenicale coi giochi della “Pesca del cigno” adatto ai bambini, oltre ai giochi dei rioni, quando si sono sfidati in diverse attività i vari rioni della città. E infine l’atteso e divertente “Gerenzano’s got talent”, coinvolgendo molti sfidanti.