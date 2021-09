SARONNO – Con lo slogan “La passione che ci accomuna”, messaggio chiave

che ha accompagnato la piscina di Saronno già durante la campagna pubblicitaria per la riapertura estiva, riparte anche la stagione invernale che, oltre ai corsi di nuoto, vanta anche per il prossimo inverno moltissime novità.

Dal primo di settembre sono ripartiti tutti i corsi di nuoto per gli adulti e i corsi di acqua fitness e da lunedì 6 settembre ripartono anche i corsi di nuoto per i bambini. Il programma della stagione invernale 2021/2022 presenta molte nuove attività dedicate agli adulti, come per esempio il corso di “acqua cardio tone”, una tipologia di allenamento che

prevede una prima fase dedicata all’attività aerobica e una seconda fase in cui il lavoro è dedicato alla stimolazione muscolare attraverso l’uso di vari attrezzi e il corso di “acquapole cage”, attività funzionale a circuito adatta a tutti i tipi di utenza e di allenamento.

Il nuovo “corso di nuoto per fobici” finalizzato a superare la paura dell’acqua (idrofobia) e apprendere le nozioni base del nuoto anche da adulti, visto il grande successo ottenuto durante il corso già introdotto al mattino, verrà riproposto anche in formula serale ogni giovedì sera.

Un’ulteriore novità è il calendario di “eventi speciali” programmato ogni mese, come per esempio la “palestra in acqua”, che ha l’obiettivo di arricchire la sessione personale di nuoto con l’utilizzo di attrezzi: elastici a vita e caviglie per il nuoto con la resistenza, boxing, barre per

trazioni, flessioni, addominali e tant’altro.

Oltre a queste nuove proposte all’insegna del recupero della forma fisica attraverso la ginnastica in acqua, vengono riconfermati tutti i corsi di acqua fitness già introdotti negli anni precedenti con informazioni aggiornate disponibili sul sito www.piscinadisaronno.it e tramite

l’app “Saronno Servizi Ssd” scaricabile gratuitamente su Google Play e App Store.

“E’ con grande soddisfazione che proseguiamo nel rilancio dei nostri spazi riservati allo sport, continuando a mantenere alta la guardia e la sicurezza necessaria per la tutela della salute – ha dichiarato Augusto Airoldi sindaco di Saronno – e ha aggiunto: “Con l’auspicio di poter

davvero consentire a tutti i nostri cittadini di continuare a svolgere in totale continuità la pratica sportiva e coltivare la “passione che ci accomuna”, auguro un buon lavoro a tutto lo staff della Saronno Servizi Ssd “Raccolgo con grande entusiasmo, come nuovo amministratore di Saronno Servizi Ssd la sfida di contribuire al rilancio dello sport attraverso la nostra piscina comunale e il Palaexbo ha dichiarato Cesare Camillo Fusi, nuovo amministratore unico Saronno Servizi Ssd – “nella consapevolezza che lo sport rappresenta da sempre un elemento fondamentale per lo sviluppo e la crescita di bambini e ragazzi, e porta benessere alle persone di tutte le età”.

