ORIGGIO – “Entusiasmo, interesse, partecipazione. Torna la tradizionale Giornata del verde pulito, spostata dal periodo primaverile a quello autunnale per rispettare i protocolli covid.

Grande partecipazione degli origgesi: una settantina di persone, divise in tre gruppi, che hanno pulito la zona industriale nella zona di via Primo maggio, corso Europa fino a Cascina Muschiona, e il bosco Borromeo”. Così gli esponenti de La civica, gruppo di maggioranza in paese, riepilogano una intensa domenica nel segno dell’ambiente.

Prosegiono da La civica: “Tanti i sacchi raccolti e tanti i giovani che hanno partecipato. Grazie agli origgesi, alle associazioni che hanno aderito e agli alpini che hanno offerto il pranzo, oltre all’ufficio operativo del plis che ha coordinato le attività. Attività con la supervisione dell’assessore comunale Chiara Ceriani”.

(foto: alcuni momenti della pulizia del verde nella giornata domenicale. Ci si è concentrati soprattutto alla zona industriale alla periferia del paese ed i risultati sono stati decisamente buoni)

06092021