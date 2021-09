UBOLDO – Cade della bicicletta e finisce all’ospedale: la disavventura è capitata ieri ad un 66enne uboldese in via Dell’Acqua ad Uboldo. L’uomo è stato presto soccorso dall’equipaggio di una ambulanza del Sos di Uboldo ed è stato medicato direttamente sul posto; infatti non si è reso necessario l’eventuale trasporto in ospedale. Per fortuna, dunque, non si è trattato di niente di particolarmente grave.

A Limbiate alle 11.50 sempre di ieri è stato investito un ciclista da una automobile; l’incidente stradale si è verificato in via 25 aprile. Sul posto è intervenuta una ambulanza della Croce rossa di Garbagnate Milanese ed una pattuglia della polizia locale limbiatese. Gli agenti hanno rilevato il sinistro al fine di chiarire le responsabilità e la dinamica; il ferito è stato trasportato all’ospedale di Paderno Dugnano con l’autolettiga, le sue condizioni non sono apparse preoccupanti ed è stato medicato e sottoposto agli accertamenti del caso.

(foto archivio: una pattuglia della polizia locale di Limbiate)

06092021