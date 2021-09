SARONNO – Nonostante le difficoltà dovute alla ripresa dopo la seconda ondata di restrizioni causate dal Covid-19, il bilancio del periodo estivo al centro sportivo di via Miola è molto positivo: il Campus estivo rivolto ai bambini e ai ragazzi dai 4 anni fino a 14 anni ha ottenuto l’adesione di quasi 1000 bambini che, nelle dodici settimane non-stop di durata del campus, dal 14 giugno al 3 settembre, hanno frequentato il centro sportivo nel massimo rispetto delle regole e in totale sicurezza, tutelando così le famiglie e la comunità. I bambini hanno potuto passare ore di svago nella vasca esterna nelle ore più calde, hanno praticato vari sport oltre ai corsi nuoto, svolgendo ogni giorno attività come il calcio, l’atletica, la pallavolo, il tiro con l’arco e il pattinaggio e tantissimi giochi di gruppo. I più piccoli hanno partecipato a laboratori mirati e svolto attività ludico ricreative come la “baby dance” e molti altri giochi di intrattenimento. L’impianto natatorio estivo ha registrato oltre 12.600 ingressi di utenti paganti durante i mesi di giugno, luglio e agosto 2021, a cui si sommano tutti gli ingressi gratuiti effettuati tramite i voucher di recupero che la direzione ha messo a disposizione per i clienti che avevano un credito da recuperare a causa della chiusura per il Covid-19. Questi dati positivi dimostrano come l’impianto natatorio comunale, completamente rinnovato a seguito degli interventi realizzati durante il periodo di lock-down, abbia ricevuto un grande apprezzamento da parte dei saronnesi.

