SARONNO – Torna dalle vacanze Radiorizzonti Inblu, e la seconda settimana di programmazione in diretta si rivela ricca di ospiti ed appuntamenti per ogni gusto. Gli appuntamenti principali, li ritroviamo il Sabato, 11 settembre, alle 10.29, con replica alle 19.13, con “Dalla parte del cittadino”: il programma di politica locale ed attualità a cura di Gianni Branca. Ospite un candidato sindaco per il comune di Caronno Pertusella. Tornando ai giorni precedenti, mercoledì 8 settembre alle 10.03 Gigi ed Angelo Volpi ricorderanno l’8 Settembre del 1943. A seguire alle 11.29, con replica alle 21, ospite di Gianni Branca e Antonella, Chiara Telazzi dell’UNITRE di Saronno, per esporre il programma e la ripresa delle attività. Dopodichè, venerdì 10 alle 9.30 all’interno del consueto “Buona giornata“, ospite di Gianni Branca, Miro Fresc, per ricordare Maria Lattuada. Per terminare una settimana ricca di appuntamenti il consueto appuntamento del Lunedì, alle 9.30, a cura del prevosto di Saronno Don Armando Cattaneo e Carlo Legnani, a seguire, alle 10.29, con replica alle 19.13, “Match Point”, la trasmissione di sport locale e nazionale, a cura di Paolo ed Agostino. E per finire il nuovo appuntamento del lunedì alle 11.15, con replica alle 20, nel programma “Match Point”, il Sindaco di Saronno (o un rappresentante dell’amministrazione comunale) terrà un aggiornamento di 5 minuti sulla evoluzione della situazione in città nei giorni dell’emergenza Coronavirus su sanità, istruzione, sicurezza.

Martedì 7 settembre– Alle 21.30 torna “Lifestyle” inaugurando la sua quinta stagione su Radiorizzonti. Le novità di questa edizione sono: la scomparsa di un “tema della puntata”, la presenza di tre ospiti, di cui uno “misterioso”, un “Mistery Guest”, che sarà annunciato sui social solo il giorno precedente alla puntata.

Mercoledì 8 settembre – Per iniziare la giornata alle 10.03 Gigi ed Angelo Volpi ricorderanno l’8 Settembre del 1943. A seguire alle 11.29, con replica alle 21, ospite di Gianni Branca e Antonella, Chiara Telazzi dell’UNITRE di Saronno, per esporre il programma e la ripresa delle attività.

Giovedì 9 settembre – Alle 11.29, con replica alle 21, “Appuntamento con il cinema”, a cura di Gianni, con la partecipazione di Vittorio Mastrorilli. Venerdì 10 settembre – Alle 9.30 all’interno del consueto “Buona giornata”, ospite di Gianni Branca, Miro Fresc, per ricordare Maria Lattuada. E per finire la giornata alle 11.29, con replica alle 21.00, “Il Vangelo della domenica”, letto da Carlo Legnani e commentato da don Angelo Centemeri, ed a seguire Popoli, notizie dal mondo che gli altri non raccontano condotto da Igea Mazzucchelli.

Sabato 11 settembre – Per iniziare la giornata, alle 10.29, con replica, alle 19.13, “Dalla parte del cittadino”: il programma di politica locale ed attualità a cura di Gianni Branca. Ospite un candidato sindaco per il comune di Caronno Pertusella. Ed a seguire, alle 11.29, con replica alle 21, “Emozioni estate”, programma musicale a cura di Massimo Tallarini. Domenica 12 settembre – Per iniziare la giornata alle per iniziare la giornata alle 8.57 andrà in onda “Parole in versi” a cura di Marisa Colmegna. Alle 11.30, con replica alle 21, va in onda il programma “Radiorizzonti express, Pussée che fatt speteguless” fatti, ricordi, emozioni in chiave ironica raccontati da Gigi e Linda. A seguire alle ore 14.30 il consueto “Liberi tutti” a cura di Daniele Sbriglio. E per concludere la settimana con il sorriso alle ore 21.30 “Uazzanane Sunday Night”.

Lunedì 13 settembre – Per iniziare la giornata alle 9.30, appuntamento con il Prevosto di Saronno, Don Armando Cattaneo, a cura di Carlo Legnani. A seguire alle 10.03, appuntamento con Sara Giudici, direttrice de “IlSaronno.it”, e le news da Saronno e dintorni. Dopodichè alle 10.29, con replica alle 19.13, “Match Point”, la trasmissione di sport locale e nazionale, a cura di Paolo ed Agostino. A seguire alle 11.15, con replica alle 20, nel programma “Match Point”, il Sindaco di Saronno (o un rappresentante dell’amministrazione comunale) terrà un aggiornamento di 5 minuti sulla evoluzione della situazione in città nei giorni dell’emergenza Coronavirus su sanità, istruzione, sicurezza. E per finire, alle 11.29, con replica alle 21, Carla e Niva propongono “LA STORIA NEI GIORNI”.

FOTO ARCHIVIO RADIORIZZONTI