SARONNO Ieri, al Centro Sportivo Ronchi, si è svolto il secondo Memorial Stefano Caporali. Tornei di Tennis, Padel, Beach Volley e Calcio a 7 per dare vita ad un evento sportivo, ma, soprattutto, per ricordare Stefano Caporali venuto a mancare prematuramente lo scorso anno.

Numerosi atleti hanno dato vita a quattro tornei all’insegna di un sano agonismo. I vincitori sono stati premiati dai genitori, dalla sorella e dai nipoti di Stefano. Approfittando della bellissima giornata molti hanno goduto della possibilità di pranzare in compagnia, all’aperto.

“È stato sicuramente il modo migliore per ricordare Stefano che della Robur aveva fatto – ha affermato il padre – la sua seconda casa, se non addirittura la prima”.

È stata anche l’occasione per l’incontro della famiglia sportiva del Ronchi con il nuovo prevosto, don Claudio Galimberti, che ha voluto conoscere dal vivo la realtà del centro sportivo di via Ronchi.

(foto: alcuni momenti delle premiazioni al termine dei tornei)