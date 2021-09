Uboldo, pensionato cade dalla bici vicino al centro sportivo

UBOLDO – Qualche momento di apprensione, oggi, per un ciclista caduto dalla bici e rimasto ferito. Involontario protagonista di questo episodio, che si è verificato alle 12.15, è stato un pensionato del posto, di 76 anni. Il sinistro è accaduto in via Dante Alighieri, nei pressi della intersezione con via Manzoni dove si trova il complesso del centro sportivo del paese. I passanti hanno dato subito l’allarme ed è accorsa una ambulanza della Croce azzurra da Caronno Pertusella. I soccorritori hanno prestato le prime cure al settantaseienne che è stato quindi trasporto con l’autolettiga all’ospedale di Saronno per gli accertamenti del caso, non è comunque apparso in condizioni preoccupanti, anche se un po’ dolorante per la caduta.

(foto archivio: l’area del centro sportivo di via Manzoni alla periferia di Uboldo; nei pressi si è verificato l’incidente che ha avuto come involontario protagonista il pensionato di 76 anni, che è stato infine trasportato all’ospedale di Saronno)

