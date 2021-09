TURATE – “Ogni tanto una gran bella notizia per gli animali e gli Animalisti. A Turate, il prossimo 10 settembre arriverà il “Mexican circus”. Per tutti gli animalisti, l’attendamento di un circo in città non è mai gradito, nel caso specifico invece, assolutamente sì”.

Inizia così la nota firmata da 100% animalisti in merito alla notivà in arrivo a Turate.

“Il “Mexican circus” è un circo senza animali, composto da soli artisti, veri professionisti del divertimento apprezzati per il loro talento. Dalle varie recensioni, scopriamo che il circo in questione è molto apprezzato soprattutto dai bambini che di solito vengono attirati dagli animali.

I bambini ovviamente non sono in grado di percepire la sofferenza dei poveri animali sfruttati e maltrattati nei tendoni circensi. Sono i genitori che dovrebbero essere più attenti a queste tematiche, spiegare la vera realtà a cui sono sottoposti i poveri animali”

C’è anche un plauso all’Amministrazione: “Ringraziamo il sindaco Alberto Oleari per aver dato l’autorizzazione al “Mexican Circus” di attendarsi a Turate, nella speranza di vederlo tra il pubblico e applaudire gli artisti, magari di organizzare con la giunta comunale un benvenuto speciale. Invitiamo ovviamente tutti i cittadini di Turate e non solo, ad andare ad assistere agli spettacoli. Chi ha coraggio di cambiare va supportato, il “Mexican Circus” se lo merita.

Il circo senza Animali è possibile”.

07092021