Baseball: Diego Monticelli si congeda dal Saronno con l’ultima vittoria

SARONNO – “Al termine della parita di ieri, ultima di campionato, vinta per manifesta contro Vercelli, abbiamo premiato il nostro Diego Monticelli che, con grande dispiacere di tutta la societá, degli amici e compagni di sempre ha deciso di lasciare il baseball giocato. Grazie per le bellissime pagine che hai scritto sul libro della nostra storia, grazie per aver sostenuto sempre il Saronno Baseball Club come giocatore, allenatore, genitore e vicepresidente!” Così i dirigenti del club saronnese.

“Anche senza salire sul monte di lancio, le pagine che scriveremo assieme saranno sicuramente tante altre! Semplicemente Grazie! Un grandissimo abbraccio da tutta la famiglia Saronno Baseball Club!” concludoino i responsabili societari. Per Monticelli, per tanti anni simboli della società locale, una targa di ringraziamento ed un arrivederci sul diamante, anche se magari solo da spettatore e tifoso del Saronno.

Il Bc Saronno intanto chiude l’annata al quarto posto della classifica, con un record di 5 vittorie e 7 sconfitte. Girone vinto da Porta Mortara Novara, imbattuto con 11 vittorie. Classifica: Porta Mortara 1000, Avigliana Bees 727, Vercelli 458, Bc Saronno e Red Clay Castellamonte 417, Athletics Novara 375, Vikings Malnate 167.

(foto: Diego Monticelli premiato dal Bc Saronno al termine della partita con Vercelli)

07092021