informazione redazionale

La solidarietà è un valore universale

“Destinare una parte delle vendite ad un’organizzazione di utilità sociale che opera nei contesti della povertà assoluta e della grave marginalità è un atto per noi doveroso, soprattutto in un momento storico così difficile come quello che stiamo attraversando.” racconta Rachele Grassi, titolare di BG Group, azienda commerciale del Saronnese.

L’iniziativa “Indossa la mascherina solidale” è frutto di un incontro speciale.

“Spesso in quei giorni vedevo passare in televisione lo spot promozionale di Progetto Arca e non ho potuto non notare la somiglianza tra il logo di Med2000 produttore di aerosol che distribuiamo, blu e azzurro , e il logo di Progetto Arca dello stesso colore.”

Non poteva essere una semplice coincidenza; credo alle sincronicità e ho pensato che questo legame andasse “ascoltato”.

Ne ho parlato con il titolare di Med2000 che mi ha invitato ad approfondire.

E’ la prima volta che mi occupo di campagne sociali e mi sono anche interrogata sul legame tra “commercio” e “solidarietà” prevedendo osservazioni al riguardo. Ma ho anche capito che oggi è il tempo del fare, il tempo delle decisioni e anche il tempo di “osare”.

Così ho preso appuntamento e sono personalmente andata a conoscere la realtà di Progetto Arca: persone splendide che hanno una missione davvero impegnativa.

Da 27 anni Progetto Arca porta aiuto concreto a persone che si trovano in stato di grave povertà ed emarginazione sociale, accompagnandole nella ripresa della propria vita. Ogni giorno offre ascolto e assistenza in strada, pasti caldi e pacchi viveri, la possibilità di un riparo dove dormire al sicuro, cure mediche e accoglienza in case vere a migliaia di persone povere.

Subito ci siamo convinti nel voler dare il nostro sostegno.

La mascherina chirurgica lavabile, certificata l’anno scorso dalla nostra società, è diventata l’oggetto della campagna.

Con l’acquisto di questo dispositivo medico, presso una delle farmacie che aderiranno all’iniziativa, si potrà contribuire alle attività di Progetto Arca impegnata ogni giorno ad offrire pasti, accoglienza e cure mediche a chi non può permettersi nulla di tutto questo.

“Indossa la mascherina solidale”: un gesto semplice e di grande valore con cui proteggi te stesso e aiuti chi è povero.