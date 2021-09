CERIANO LAGHETTO – “Ieri la sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo economico, Anna Ascani, è stata in visita alla Knorr Bremse di Arcore. È stata l’occasione per poter parlare della vicenda Gianetti. Ho chiesto un forte impegno del Governo per una soluzione positiva visto che il tempo sta per scadere”. Lo riferisce Pietro Occhiuto (nella foto com Ascani), segretario provinciale del sindacato Fiom-Cgil.

Come ricorda Occhiuto, “la sottosegretaria ha ribadito l’impegno del Governo su questa complicata vertenza. I prossimi giorni saranno decisivi.