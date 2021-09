SARONNO – Non una ma due effrazioni sono state messe a segno ai danni della palestra Aldo Moro e in particolare degli spazi dello Skating Club Saronno. Gli intrusi sono entrati per due volte ed hanno messo a soqquadro gli spazi e danneggiato materiali. Non solo sono state trovate anche tracce di bivacco e resti di urina.

L’associazione che dovrebbe lasciare l’attività sportiva a Saronno ha raccontato l’accaduto, dopo aver informato l’Amministrazione proprietaria dello stabile, con grande amarezza e diverse foto condivise sul gruppo “Sei di Saronno se”. La società ha presentato una denuncia ai carabinieri anche se al momento non è stato reso noto se ci sono danni alla struttura oltre a quelli agli arredi.

“Rientrare sabato scorso dalle ferie e trovare il nostro spazio all’interno della palestra Aldo Moro con il furto di oggetti e i resti del bivacco con urina nel contenitore della carta – spiega con schiettezza Pierpaolo Curti – Mettere un po’ a posto e ritrovarlo la domenica mattina ancora violato è veramente sconfortante. Noi della Skating Club Saronno lasciamo l’attività sportiva per tanti motivi ma anche perché è sempre più faticoso far fronte alla condizione in cui sono le palestre”

07092021