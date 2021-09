Giuseppe Conte farà tappa domani a Limbiate

LIMBIATE – E’ previsto per le 16.45 di domani 8 settembre l’arrivo a Limbiate di Giuseppe Conte, leader del Movimento Cinque Stelle.

L’ex premier, infatti, in vista delle elezioni amministrative del prossimo 3 e 4 ottobre, sta effettuando un “tour lombardo”, che lo porterà a fermarsi in diversi comuni dove, come a Limbiate, sono previste le votazioni per la scelta del sindaco.

Nel pomeriggio di domani l’agenda di Conte ha fissato le fermate a Desio, poi a Varedo (dove incontrerà i cittadini in piazza Nazioni Unite) e, infine, a Limbiate, dove farà una passeggiata con il candidato sindaco dell’M5Stelle Mario De Giorgio (che ha il sostegno anche di Azione Comune) e con gli esponenti della lista da piazza della Repubblica a piazza Cinque Giornate. Qui, dove verrà allestito il banchetto dei pentastellati, verso le 17 incontrerà i cittadini e i giornalisti.

07092021