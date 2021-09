LAZZATE – Domenica 19 settembre si terrà la manifestazione 10 mila passi in rosa, tradizionale camminata non competitiva con finalità benefica, organizzata in collaborazione con il comune di Lazzate.

I proventi dell’iniziativa verranno devoluti al comitato Maria Letizia Verga, a sostegno del progetto Sport Therapy.

La partenza sarà dalle 8 alle 9.30 in piazza Don Antonio Galli. Ė possibile effettuare le iscrizioni dagli associati (La bottega creativa di Elena, Capoferri, Naturalmente, Peter pan, Time to dance, palestra Miami), oppure online dal sito

Al momento dell’iscrizione verrà rilasciato un pass.

Le prime 700 donne iscritte riceveranno la maglietta celebrativa che potranno ritirare sabato pomeriggio in Casa Volta dopo le 16 oppure alla partenza. I primi 300 uomini iscritti invece riceveranno una bottiglia di vino in omaggio.

La camminata non competitiva verrà animata dalla compagnia i Maltrainscena, ci saranno punti di ristoro e gradevoli sorprese. La manifestazione si svolgerà nel rispetto dei protocolli anticovid ministeriali vigenti.

(foto, la locandina della manifestazione)

06092021